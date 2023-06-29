Düzce'de sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından sokaklar sular altında kaldı, bazı iş yerleri zarar gördü.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan yağış ilçedeki hayatı olumsuz etkiledi. Çuhallı, Yukarı Mahalle ve Deredibi mahallelerinde sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini de su bastı.



Belediye ekipleri, baskınların yaşandığı sokak ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

Akçakoca Belediye başkanı Okan Yanmaz, mahalleleri gezerek çalışmaları inceledi.

Bu arada Çuhallı Mahallesi'ndeki esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.



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