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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasında

AA

Anadolu Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasında

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

Otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

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