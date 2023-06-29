Düzce'nin sahil kenti Akçakoca'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DÜZCE (AA) - Kurban Bayramı tatilinde Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı Akçakoca ilçesini tercih edenler, ilçe girişinde yoğun trafik oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra çevre illerden de bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar ilçeye akın etti.

Yeşilin ve mavinin birleştiği 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip ilçeye girişlerdeki araç yoğunluğu nedeniyle trafik polisleri sürücüleri yönlendiriyor.

Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranlarının tam kapasiteye ulaştığı ilçede, hafta sonunun daha yoğun geçmesi bekleniyor.

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