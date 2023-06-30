Anadolu Otoyolu'nda oto kurtarıcıya çarpan otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde oto kurtarıcıya çarpan otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı.

Mehmet U. idaresindeki 34 GDL 812 otomobil, otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Hayrettin Ç'nin kullandığı 14 AAU 184 plakalı oto kurtarıcıya çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişilik Katarlı aile yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.