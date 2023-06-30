Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmeye başlamasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Otoyolun Düzce geçişi İstanbul istikametinde Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla, Gölyaka ve Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

Otoyolun Bolu kesiminde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinden gelen tatilciler, otoyola Gerede-Karadeniz bağlantı yolundan, Zonguldak-Bartın hattından gelenler ise Yeniçağa gişelerinden giriş yapıyor.

Otoyolun Gerede ve Yeniçağa gişeleri ile bölgede bulunan dinlenme tesislerinin giriş ve çıkışlarında araç hareketliliği yaşanıyor.

Öte yandan otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

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