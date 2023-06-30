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Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri'nde Kazım Şan başpehlivan oldu

AA

Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri'nde Kazım Şan başpehlivan oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 158 yıldır düzenlenen Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Bayram Güreşleri gerçekleştirildi.

Beyören köy meydanında düzenlenen organizasyona 9 kategoride 60 sporcu katıldı, güreşseverler müsabakalara büyük ilgi gösterdi.

Müsabakaların sonunda Kazım Şan başpehlivanlığı kazandı.

Başaltı kategorisinde Sefa Yılmaz, baş ortada Muksut Topal, küçük ortada Mert Asal, destede Ertuğrul Topal, ayakta Ensar Danışmaz, tozkoparanda Onur Sala, 11 yaş altı miniklerde Ömer Yalçın, 12-14 yaş miniklerde ise Ensar Demirbayır birinci oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve siyasi partilerin ilçe başkanları tarafından verildi.

Geleneksel Beyören Köyü Karakucak Güreşleri'nin gelecek yılki ağası ise yapılacak seçimle belli olacak.

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