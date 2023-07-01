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Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da bayram yoğunluğu yaşandı

AA

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da bayram yoğunluğu yaşandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yerini aldı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Akçakoca, çevre il ve ilçelerden gelen tatilcileri ağırladı.

Bayramda sıcak havayı fırsat bilenler, yeşil ve mavinin buluştuğu ilçenin ünlü plajlarında denize girerek serinledi.

Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiği ilçede yaklaşık 30 bin olan merkez nüfus bayramda 6 kat artış gösterdi.

- "Akçakoca güneşi, yeşili ve kumsallarıyla bir cazibe merkezi"

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, Akçakoca'nın güneşi, yeşili ve eşsiz güzellikteki kumsallarıyla bir cazibe merkezi olduğunu söyleyerek, "Esnafımızın yüzü gülüyor. Gelen insanlarımız Akçakoca'dan gayet memnunlar. Burada tarihi mahallemizi geziyorlar, tekne turu yapıyorlar, Çınar Caddesi'nde rahatlıyorlar. Serinlemek isteyenler ise Çuhallı'daki sahillerimizden yararlanıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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