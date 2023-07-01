Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Düzce'de kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar, liman mevkisinde gençler ve minikler kategorisinde düzenlenen yüzme yarışmasıyla başladı.

Kürek yarışlarında ise yaklaşık 100 sporcu, Karadeniz'de rakiplerini geçmek için ter döktü.

Etkinlikler kapsamında yapılan tekne yarışları, halat çekme ve yağlı direkte bayrak kapma yarışlarını vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Yağlı direk yarışında, yaklaşık yarım saatin ardından bayrağa ulaşan isim Gökhan Küçük oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.