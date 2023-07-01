Bayram tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluk sürüyor

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DÜZCE (AA) - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan yoğunluk devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Düzce geçişinde İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Gümüşova gişelerinden İstanbul istikametine doğru oluşan yoğunluk nedeniyle Gümüşova rampalarında sürücüler araçlarıyla yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarında da araç kuyrukları oluştu.



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