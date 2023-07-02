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Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA

Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Yavuz A. (44) idaresindeki 34 GLK 320 plakalı otomobil, Gümüşova ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Büşra (38), çocukları Mehmet Emin (9), Hüseyin Hilmi (5) ve Mustafa Necati A. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Necati A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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