Bayram tatilinin son günü dönüşe geçen sürücüler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

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DÜZCE/SAKARYA/BOLU (AA) - Kurban Bayramı tatili dönüşü Anadolu Otoyolu'nun Düzce, Sakarya ve Bolu geçişinde oluşan yoğunluk sürüyor.

Tatili İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Düzce, Sakarya ve Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Zaman zaman maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların da meydana geldiği otoyolun Gümüşova rampaları ve Düzce gişeleri mevkisinde sürücüler araçlarıyla yavaş ilerliyor.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde de tatilcilerin oluşturduğu akıcı yoğunluk devam ediyor.

Akıcı yoğunluğun devam ettiği otoyolun Bolu geçişinde zaman zaman trafik kazalarının yaşandığı noktalarda sıkışan trafik akışı ekiplerin müdahalesiyle normale dönüyor.

Öte yandan otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinin giriş ve çıkış noktaları ile D-100 bağlantı yollarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Karadeniz-Gerede bağlantı yolu ile D-100 kara yolunda ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.



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