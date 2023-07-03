Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla'nın yönetimindeki ilk idmanla Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde start aldı.

Dün akşam kampa katılan Hollandalı yeni teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına çıktı. Kluivert yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan bu sabahki antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Adana ekibinin kampı, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

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