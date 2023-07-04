Düzce'den AB ülkelerine 6 ayda 2 bin 86 ton iç fındık satıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2023'ün ilk yarsında 2 bin 86 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yılın ilk yarısına ait tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-haziran aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü anlatılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık ihracatı gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisan 255, mayıs 359 ve haziranda 297 ton olmak üzere 2 bin 86 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği aktarılarak, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

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