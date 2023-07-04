Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Mavi-lacivertli futbolcular, çalışmanın son bölümünde üçerli gruplar halinde minyatür kale maç yaptı.

Adana ekibi, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.





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