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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce depreminde ağır hasar gören 5 katlı bina yıkılıyor

AA

Düzce depreminde ağır hasar gören 5 katlı bina yıkılıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kentte 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda, ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda Kültür Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören 5 katlı Fırat Apartmanı'nın yıkılması için harekete geçildi.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yıkım öncesinde binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla yıkım çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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