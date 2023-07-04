Düzce depreminde ağır hasar gören 5 katlı bina yıkılıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören 5 katlı binanın yıkımına başlandı.
Kentte 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda, ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Bu kapsamda Kültür Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören 5 katlı Fırat Apartmanı'nın yıkılması için harekete geçildi.
İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yıkım öncesinde binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, daha sonra iş makineleri yardımıyla yıkım çalışmalarına başladı.