Düzce'de oğlunun arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan baba ağır yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de pompalı tüfekle vurulan baba ve oğlu yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aziziye Mahallesi 930 Sokak'taki evde geceyi arkadaşlarıyla geçiren oğlu Alper Y'yi (22) almaya giden baba Ali Y. (45), oğlunu uyuşturucuya alıştırdıkları iddiasıyla 3'ü kadın 6 kişiyle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra arbedeye dönüşen olayda M.İ, pompalı tüfekle ateş ederek Ali Y'yi yaraladı. Babasına ateş edildiğini gören Alper Y. de duruma müdahale etmek isterken vuruldu.

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen M.İ'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Bu arada baba ve oğlunun vurulmasının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçma anları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Görüntülerde, şüpheli M.İ'nin elinde pompalı tüfekle bölgeden uzaklaştığı ve şüphelilerden birinin de arkadaşına silah verdiği anlar yer alıyor.

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