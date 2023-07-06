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        Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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        Giriş: 06.07.2023 - 15:11
        Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan mavi-lacivertli takım, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde günde çift antrenmana çıkıyor.

        Futbolcuların kondisyon, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı yaklaşık 2 saat süren günün ilk idmanı, yarım sahada çift kale maçla tamamlandı.

        Adana ekibi, akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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