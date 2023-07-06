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        Düzce, TOSFED Baja Kupası'na hazır

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:36
        Düzce, TOSFED Baja Kupası'na hazır

        DÜZCE (AA) - Düzce'de 7-8-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 1. ayağı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

        Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamaya göre, DOSOD Kulüp Başkanı İsmail Aydın, direktör Önder Öner, direktör vekili Soner Çınar ve direktör yardımcısı Enes Keskin, yarışlarda görev alacak kurtarıcılar ve kurum görevlileri ile yaklaşık 4 saat süren brifing gerçekleştirdi.

        Düzce Valiliği önündeki sembolik startla 7 Temmuz Cuma günü "Baja Prusias Düzce" adıyla başlayacak yarışlarda Konuralp bölgesinde yer alan parkurda 20 araç ve 40 sporcu mücadele edecek.

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