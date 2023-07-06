"Düzce Otları Bereket Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Düzce Otları Bereket Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Kent genelinde yetişen otların sergilendiği festival kapsamında vatandaşlar, Cedidiye Meydanı'ndan Anıtpark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşte yöresel kıyafetler ile festivalin konusuna uygun giyinen vatandaşlara, cadde boyunca atlı birlikler, bando ve mehter takımı eşlik etti. Çocukların da katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, gazetecilere, bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Dilber, festivali bu yıl Konuralp bölgesine taşıdıklarını dile getirerek, "Konuralp bizim bir markamız. Bunu ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Konserlerimiz de Konuralp'ta yapılacak. Yarın başlayacak şenliğimiz 3 gün boyunca devam edecek. Etkinliğimizin yarın akşamki bölümünde Ayşe Taş ve Coşkun Sabah var. Etkinliklerimizde cumartesi ve pazar akşamı da yerel sanatçılarımız sahne alacak." dedi.