Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, mermi ve Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.