Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düzce'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:42
        Düzce'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

        DÜZCE (AA) - Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, popülasyonun artırılması amacıyla 500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim çiftliklerinde yetiştirilen 500 kınalı keklik, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Düzce'nin Yığılca ilçesine getirildi.

        Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın Yığılca ilçesi Yaylatepe köyü mevkisinde popülasyonun artırılması amacıyla doğaya 500 kınalı keklik saldı.

        Programa, Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek yaralandı
        5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek yaralandı
        Uyuşturucu kullandığı arkadaşıyla babasını vurdu; tüfekle kaçışı kamerada
        Uyuşturucu kullandığı arkadaşıyla babasını vurdu; tüfekle kaçışı kamerada
        Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 4'ü çocuk 9 yaralı
        Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 4'ü çocuk 9 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza
        Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza
        Bayram tatili dönüşü kaza; aynı aileden 3'ü çocuk 5 yaralı
        Bayram tatili dönüşü kaza; aynı aileden 3'ü çocuk 5 yaralı
        Akçakoca'da sahiller tatilin son gününde de dolu
        Akçakoca'da sahiller tatilin son gününde de dolu