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        Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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        Giriş: 07.07.2023 - 17:34
        Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

        DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

        Mavi-lacivertli futbolcular, antrenmanın son bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

        Adana ekibi, 13 Temmuz'a kadar tesislerde hazırlıklarını sürdürecek.

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