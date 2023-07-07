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        Düzce'de havuza düşen çocuk boğulma tehlikesi yaşadı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 18:35
        Düzce'de havuza düşen çocuk boğulma tehlikesi yaşadı

        DÜZCE (AA) - Düzce’de bir özel okulun yüzme havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kentteki bir özel okulun yaz okulunda eğitim gören O.D, yüzme etkinliği için gittiği havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk durumu fark eden görevlilerce sudan çıkarıldı.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.D, daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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