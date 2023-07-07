Düzce'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de sağanak kent merkezi, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerindeki yıldırım düşmesi, su baskını ve ağaç devrilmelerine neden oldu.

Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak sonucu şehir merkezindeki ana caddelerde su birikintileri oluştu.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etmesi nedeniyle ağaç yol kenarında bulunan araçların üzerine devrildi.

Kaynaşlı ilçesinde ise kısa süreli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda hasarlar oluştu.

Gölyaka ilçesinde belediye tarafından yapılan dolu uyarısının ardından vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarını kapalı pazar yeri ve üzeri kapalı alanlara park etti.