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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 19:21
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.İ, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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