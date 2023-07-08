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        Adana Demirspor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 5-0 yendi

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        Giriş: 08.07.2023 - 20:53
        Adana Demirspor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 5-0 yendi

        DÜZCE (AA) - Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam eden Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia'yı 5-0 mağlup etti.

        Adana ekibi ile Moldova temsilcisi, Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde karşılaştı.

        Mavi-lacivertli takım karşılaşmaya, Goran, Svensson, Semih Güler, Manev, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda ve Cherif 11'i ile başladı.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Ndiaye, Cherif ve Belhanda'nın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda da Gulbrandsen ve Emre Akbaba'nın ayağından 2 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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