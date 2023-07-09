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        Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 01:15
        Düzce'de sağanak etkisini sürdürüyor

        DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın yaşandı, bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Bölgede devam eden kuvvetli yağış nedeniyle Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde taşkın meydana geldi.

        Akçakoca ilçesine bağlı Altuncay köyünde derenin taşması sonucu köy yolu su altında kaldı, Subaşı köyünde ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

        Dereköy köyünde de taşan dereden dolayı bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Düzce Yığılca kara yolu Akçaören sapağı da taşkından dolayı trafiğe kapatılırken, kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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