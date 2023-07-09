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        Sağanak nedeniyle kapanan Düzce-Akçakoca kara yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 05:09
        Sağanak nedeniyle kapanan Düzce-Akçakoca kara yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı

        DÜZCE (AA) - Sağanak nedeniyle kapanan Düzce-Akçakoca kara yolunun bir kısmı iş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

        Düzce'de gün boyu etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Özellikle kırsal kesimde etkili olan sağanak nedeniyle Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'ya ulaşımı sağlayan kara yolu Tepeköy mevkisinden itibaren bir süreliğine trafiğe kapandı.

        Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, moloz, çamur ve ağaç parçalarıyla kaplanan yolun Akçakoca istikametini ulaşıma kapadı.

        Daha sonra iş makineleriyle yürütülen yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yolda tekrar ulaşım sağlanmaya başlandı.

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