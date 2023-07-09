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        Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 06:02
        Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu

        DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlar köylerde hasara yol açtı.

        Kentte gün boyu etkili olan kuvvetli yağış, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerindeki bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu.

        Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerine yakın noktadan geçen derenin taşması sonucu bazı ahır ve işletmeleri su bastı.

        Taşkın nedeniyle AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı köylerde yollar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.

        Altunçay köyünde Habip Uygun'un sahibi olduğu 14 büyükbaş hayvan, köylüler tarafından kurtarıldı.

        Çiftçinin 5 dönüme yakın ekili arazisi ve bostanı da taşkından zarar gördü.

        Gölyaka ilçesinde de Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde tıkanan menfezler temizlendi.

        Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, çalışmaları yerinde inceledi.

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