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        Düzce ve Zonguldak'ta su taşkınları yaşanıyor

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 19:15
        Düzce ve Zonguldak'ta su taşkınları yaşanıyor

        DÜZCE (AA) - Düzce ve Zonguldak'ta etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından birçok noktada su taşkınları yaşandı, bazı ev ve tarım arazileri zarar gördü.

        Düzce'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Merkez, Akçakoca ve Kaynaşlı ilçelerinde dereleri taşırdı.

        Akçakoca ilçe merkezinde bulunan Değirmen Ağzı Deresi'nin taşma riskine karşı belediye ekipleri çalışma başlattı. İlçede bulunan Altunçay ve Çayağzı köylerinde ise etkili olan sağanağın ardından tarım arazileri sular altında kaldı.

        Merkez'e bağlı Fındıklı Aksu köyünde bulunan bir bağ evinin, dere yatağındaki taşkına dayanamayarak sel sularına kapıldığı, Kaynaşlı'ya bağlı Sarıçökek köyündeki kanalın ise sağanak nedeniyle taştığı görüldü.

        Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, yağmurun devam ettiğini belirterek, aşırı yağışlar nedeniyle derelerde taşma riskinin bulunduğunu kaydetti.

        Öte yandan bölgedeki vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), taşkın yaşanan mevkilerde çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de bölgede incelemelerde bulundu. Öztürk, gazetecilere, alınan önlemler neticesinde daha önceki yıllarda görülen sıkıntıların yaşanmadığını bildirdi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yaraşlıyörük köyündeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.

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