Sağanak nedeniyle Düzce-Yığılca kara yolu ulaşıma kapatıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de sağanağın ardından yaşanan taşkınlar nedeniyle Yığılca ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolu trafiğe kapatıldı.

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağış, özellikle kırsal alanlardaki derelerin taşmasına neden oldu.

Merkezi, Yığılca ilçesine bağlayan kara yolu üzerindeki Çiftlik ve Gürcü Çiftlik ile bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cevdet Atay, gazetecilere, Yığılca bölgesinde debileri yükselen derelerdeki suyun, köprülere zarar verdiğini söyledi.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına Düzce-Yığılca kara yolunun, çift yönlü kapatılması talimatını verdiğini aktaran Atay, "Sadece bölgede çalışan araçlarımızın geçişine izin verilecek. İkinci bir duyuruya kadar yol kapalı kalacak." dedi.

- Kent genelinde su kesintisi açıklaması

Bu arada Düzce Belediyesi, şehrin su ihtiyacını karşılayan Uğur Suyu ana regülatörünün bulunduğu bölgede, heyelan meydana geldiğini bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle tesise su alınamadığı belirtilerek, "Şehrimiz genelinde su kesintisi yaşanacak olup, meydana gelen heyelan için tüm ekiplerimiz seferber edilmiştir." ifadelerine yer verildi.