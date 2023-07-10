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        Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

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        Giriş: 10.07.2023 - 00:00
        Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertliler, hava muhalefeti nedeniyle bugünkü antrenmanı kapalı alanda gerçekleştirdi.

        Adana ekibi, günü fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak tamamladı.

        Teknik direktörler Patrick Kluivert, çalışmalarda takımın başında yer aldı.

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