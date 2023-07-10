Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, selden etkilenen Düzce'de
SAKARYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, selden etkilenen Düzce'de, İl Güvenlik Kurulu toplantısına katıldı.
Sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı kente gelen Yumaklı, Vali Cevdet Atay tarafından karşılandı.
Yumaklı'nın, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından, basına kapalı gerçekleştirilen İl Güvenlik Kurulu toplantısında, kentte selin yol açtığı zararlar ile alınan tedbirler görüşüldü.
Bakan Yumaklı, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere, beraberindekilerle Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe köyüne geçti.