Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 18:49
        Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetimindeki günün ilk antrenmanı, kapalı alanda gerçekleştirildi.

        Fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, günün ikinci antrenmanına ise sahada ısınma hareketleriyle başladı.

        Mavi-lacivertli ekip, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla idmanı tamamladı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de
        Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (3)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (3)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)