Taşkın ve heyelanlar nedeniyle kapanan Düzce-Yığılca kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı

DÜZCE (AA) - Sel felaketinden etkilenen Düzce'de, kent merkezini Yığılca ilçesine bağlayan kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İl genelinde şiddetli yağışların dereleri taşırması sonucu meydana gelen sel ve baskınlardan zarar gören yollarda valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, belediye ve DSİ Bölge Müdürlüğünce başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bu çerçevede, taşkınlar ve kısmi heyelanlar nedeniyle araç geçişine kapanan Melen Çayı güzergahındaki Düzce-Yığılca kara yolu, ekiplerin aralıksız yürüttüğü çalışmalarla tali köy yolları devreye sokularak kontrollü şekilde tekrar açıldı.

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, kuvvetli yağış sonrası kent genelinde yaşanan afetin hemen ardından 500'ü aşkın ekibin canla başla sahada çalışmaya başladığını belirtti.

Köy yolları da dahil taşkınlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmaya devam ettiklerini anlatan Atay, "Meydana gelen felaketten ulaşımın çift yönlü olumsuz etkilendiği yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Düzce-Yığılca kara yolunu ekiplerimiz tekrar kontrollü olarak trafiğe açtı. Zaman zaman tali köy yollarından bağlantı sağlayarak ana yolda ulaşımın devamlılığını sağladık." ifadesini kullandı.