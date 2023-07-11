Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER / GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de yaşanan sel felaketinde 4 evin yıkıldığı, 11 evin ise ağır hasar aldığı Fındıklı Aksu köyünde erken uyarı ve tahliyelerle can kaybının önüne geçildi.

Merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Aksu Deresi'nin geçtiği 80 haneli Fındıklı Aksu köyünde, il genelinde yaklaşık 3 gün etkili olan kuvvetli yağışın yol açtığı selde 4 ev yıkıldı, 11 ev kullanılamaz hale geldi, 2 köprü yıkıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları, Düzce Valiliği koordinesinde AFAD'ın dere yatağındaki evlerde yaşayanların erken tahliye kararıyla güvenli bölgelere sevk edilmesi can kaybı yaşanmasını önledi.

Köyün muhtarı Zekeriya Beyaz, AA muhabirine, çok büyük afet yaşamalarına rağmen erken tahliye kararıyla köyde can kaybının engellendiğini söyledi.

- 15 ev zarar gördü, 2 köprü yıkıldı

Selin köyde büyük oranda hasara yol açtığını vurgulayan Beyaz, "Bütün kurumlar selden önce bize bilgileri vermişlerdi. Biz de bu doğrultuda bütün vatandaşlara anonsumuzu yaptık. Vakit kaybetmeden başta hasta ve yaşlılarımızı tahliye ettik. Geriye sadece gençlerimiz kaldı. Onlar için de riskin bulunmadığı merkez oluşturduk." dedi.

Beyaz, köyde toplam 15 evin zarar gördüğünü aktararak, "Bunun dışında 2 ana köprümüz yıkıldı. Dere içinde toplam 4,5 kilometrelik ağımız sel suyunun getirdiği malzeme ve molozlarla tamamen doldu. Dere, yol ve arazilerle birleşti, çok büyük tahribat oldu." diye konuştu.

Ana yollar, telefon ve elektrik direklerinin zarar gördüğünü bildiren Beyaz, "Bugün İl Özel İdaresi'nden tutun bütün kurumlar buraya gelerek eksikliklerimizi, ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladılar. Vekillerimiz de geldiler, onlar da gereken talimatları bütün kurumlara ilettiler. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

- "Her şey saniyelik, bir anda oldu"

Köy sakinlerinden 54 yaşındaki Fatma Efiloğlu bağ, bahçe, fındık işleri ve arıcılıkla uğraştıklarını, selde ağır hasar gören evlerini yazlık olarak kullandıklarını belirtti.

Oğluyla bölgede bulunduğunu anlatan Efiloğlu, "Her şey saniyelik, bir anda oldu. Sel suyu önce kaynımın ahırını aldı, ardından traktörün römorkunu götürdü, en son da benin evime daldı. Çok korktuk hemen yukarı araziye güvenli bölgeye kaçtık. Yaklaşık 1 dönüm de evin yanındaki mısır tarlam zarar gördü. Yollar zarar gördüğü için arılarımız da şu an ormanda rehin kaldı."

Efiloğlu, yolların açılmasının ardından köyde ve evinde inceleme yapan yetkililere teşekkür etti.