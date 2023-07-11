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        Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

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        Giriş: 11.07.2023 - 19:27
        Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        DÜZCE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan mavi-lacivertlilerin Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

        Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan idmanda; pas, pres ve top kapma çalışması yaptı.

        Koordinasyon ağırlıklı ilerleyen antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldı.

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