Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 19:28
        Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

        DÜZCE (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını Düzce'de sürdürdü.

        Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Dayanıklılık çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, ardından top kapma pas ve pres çalıştı.

        Koordinasyon ağırlıklı çalışmaların da yapıldığı idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi
        Düzce'nin İçmeler köyü su altında; bölge dronla görüntülendi
        Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı
        Melen Çayı'nda sürüklenen köpeğin kurtulduğu ortaya çıktı
        Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de
        Bakan Yumaklı: Artık Düzce için yağış anlamında risk söz konusu değil, gözlerimiz Doğu Karadeniz'de
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (5)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (4)