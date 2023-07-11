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        Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

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        Giriş: 11.07.2023 - 21:09
        Düzce'de dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

        DÜZCE (AA) - Düzce'de dere yatağında mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Camikebir Mahallesi'nde Asar Deresi'nden gelen havlama sesleri üzerine bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi görevlilerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

        Bir itfaiye görevlisi dere kenarında bulunan 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından sarkıtılan merdivenle köpeğin yanına ulaştı.

        Mahsur kalan köpek, itfaiye erinin kucağında yukarıya çıkarıldı. Beslenen köpek daha sonra barınağına götürüldü.

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