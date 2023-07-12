Akçakoca sahilleri selin taşıdığı ağaç parçalarıyla doldu

DÜZCE (AA) - Sağanağın ardından meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen Düzce'nin kıyı kenti Akçakoca'da sahiller, derelerin taşıdığı ağaç parçalarıyla kaplandı.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki ilçeye bağlı Çayağzı köyünden geçerek Karadeniz'e dökülen derenin taşması sonucu, orman köylerinden sürüklenen odun parçaları ve ağaç kökleri dere yatakları yakınındaki plajlara ulaştı.

İlçedeki derelerden gelen çamurlu su, bazı yerlerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Kentte etkisini gösteren sıcak havada serinlemek isteyenler, sahil atıklarla dolu olmasına rağmen denize girerken, bazı vatandaşların selle sürüklenen odunları topladığı görüldü.

Çayağzı sahilinde denize gelen Hasan Kasapoğlu, AA muhabirine, derenin taşması sonucu ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alandan sahillere odun parçalarının sürüklendiğini söyledi.

Kasapoğlu, odunların bazılarının köylüler tarafından toplandığını, kalanların ise denize girmek için bölgeye gelenlerin de desteğiyle kaldırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Öte yandan, kent merkezindeki sahillerde temizlik işlemlerini tamamlayan Akçakoca Belediyesi, kırsalda yer alan kıyı şeridindeki çalışmalarını sürdürüyor.