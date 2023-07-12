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        Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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        Giriş: 12.07.2023 - 17:53
        Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Mavi-lacivertlilerin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, 1,5 saat sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

        Pas, pres ve top kapma çalışması da yapan futbolcular, antrenmanı yarım sahada çift kale maçla tamamladı.

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