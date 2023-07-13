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        Emniyet kemeri takılı tır şoförü, Düzce'de devrilen aracının içinden sağ salim çıkarıldı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 03:13
        Emniyet kemeri takılı tır şoförü, Düzce'de devrilen aracının içinden sağ salim çıkarıldı

        DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde şarampole devrilen tırın şoförü, emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ilerleyen Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı tır, Düzce Otogar Kavşağı çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otoyolun güvenliğini sağlayan polis ve jandarma ekipleri, Savur'u ters dönen tırın içinden çıkardı.

        Sağlık ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk incelemede Savur'un vücudunun hiçbir yerinde yara olmadığını tespit etti.

        Savur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te yüklediği demir sac boruları İstanbul'a götürmek için yola çıktığını belirterek "Tam bu noktada direksiyon hakimiyetini kaybettim ve araçla birlikte şarampole yuvarlandım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı da çok şükür kazadan yara almadan sağ salim kurtuldum. 'Emniyet kemeri hayat kurtarıyor' diyorlar. Bu, gerçekten çok doğru." dedi.

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