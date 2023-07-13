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        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:51
        Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Alperen Özdemir idaresindeki 34 ALP 58 plakalı otomobil, Gümüşova Yongalık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Takla atan araçtan çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, otoyolun kenarında bulunan köydeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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