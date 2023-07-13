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        Heyelan nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı D-100 kara yolunda çalışmalar sürüyor

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        Giriş: 13.07.2023 - 14:13
        Heyelan nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı D-100 kara yolunda çalışmalar sürüyor

        DÜZCE (AA) - Ankara-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce geçişinde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Karayolları ekipleri, Bakacak mevkisinde heyelan nedeniyle toprakla kaplanan yolun Ankara istikametinde güvenlik önlemi alarak iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürdü.

        Dubalar ve emniyet şeridiyle çevrilen yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Ekiplerin, dağ yamacı tarafında kalan şeridi tamamen topraktan arındırmasından sonra yolun tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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