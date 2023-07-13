Düzce'de selden kaçtığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Efteni Gölü'nün taşması sonucu oluşan selden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi botla kurtarıldı.
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sağanağın ardından sular altında kalan Gölyaka Kültür Park'ta botla kontrol yaptığı sırada ağaçtan kedi sesi geldiğini fark etti.
Sesin geldiği ağaca yönelen ekipler, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden alarak veteriner hekime götürdü.
Kedinin kurtarılma anları, ekiplerce kaydedildi.