Düzce'de selde yıkılan köprünün yerine yapılan geçici yol ulaşımda aksamaların önüne geçti

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe köyünde meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprünün yerine yapılan geçici yol, yeni köprü yapılıncaya kadar ulaşımda devamlılığı sağlayacak.

Değirmentepe köyünde geçen sene yaşanan selin ardından yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü de yaklaşık 1 hafta önce yaşanan afete yıkıldı.

Köye giriş ve çıkış sağlanamaması üzerine derenin üzerine yeni köprü yapılıncaya kadar geçici yol oluşturuldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen ve teknik personel, yağışlardan dolayı köyde meydana gelen zararları inceledi.

Bölgeye ulaşımı kolaylaştıran geçici yolun bulunduğu derenin üzerine kalıcı köprü yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Kaynaşlı ilçesinde selde zarar gören su hatları, orman köylerine giden yollar ve otoyol viyadüklerinde İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.