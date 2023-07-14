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        AK Parti'li Keşir'den "Fındık Çalışma Grubu" toplantısı açıklaması

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 12:59
        AK Parti'li Keşir'den "Fındık Çalışma Grubu" toplantısı açıklaması

        DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, fındık üretimi yapılan illerin milletvekillerinden oluşan "Fındık Çalışma Grubu" toplantısının yapıldığını bildirdi.

        Ankara'da gerçekleştirilen toplantının ardından Düzce'ye gelerek, yağışların ardından yaşanan selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Keşir, AA muhabirine, kentte fındık arazilerinin ciddi zarar gördüğünü ve hasar tespit çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Keşir, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıya katıldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgemizin vazgeçilmez ürünü fındığı her yönüyle konuştuk. Sahadan edindiğimiz bilgiler çerçevesinde hazırladığımız notları istişare ettik. Hem üreticimizi hem de ticaret erbabını gözetecek fikirleri tartıştık, raporumuzu hazırladık. Fındık Çalışma Grubu'muzun raporunu en kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı'ya sunacağız."

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