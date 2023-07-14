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        Düzce'den kısa kısa

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        Giriş: 14.07.2023 - 13:46
        Düzce'den kısa kısa

        DÜZCE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen sene şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal için memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

        Şehidin dünyaya geldiği Bakacak köyündeki camide yapılan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Program, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel’in dua etmesiyle sona erdi.

        - Kardüz Yaylası Şenlikleri hafta sonu başlıyor

        Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'ndan adını alan ve geleneksel hale getirilen şenliklerin bu yıl 86'ncısı düzenlenecek.

        Gölyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilecek ve birçok yerel sanatçının sahne alacağı şenliklere bu yıl da ilginin yoğun olmasının beklendiği bildirildi.

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