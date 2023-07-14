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        Bakan Göktaş, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde inceleme yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:09
        Bakan Göktaş, Düzce'de selden etkilenen İçmeler köyünde inceleme yaptı

        DÜZCE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de selden en çok zarar gören yerlerden Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünü ziyaret etti.

        Bakan Göktaş, Valilikte İl Koordinasyon Kurulu ile yapılan toplantının ardından kentte söz konusu sel felaketinde büyük bir bölümü su altında kalan İçmeler köyüne geçti.

        Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve kurum müdürleriyle selin maddi hasara yol açtığı haneleri gezen Göktaş, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.

        Göktaş, sel suyunun çekilmesinin ardından köyde başlatılan bakım, onarım ve hasar tespit çalışmalarını da inceledi.

        Selin ardından başlatılan temizlik çalışmalarına katılan komando ve jandarma birliklerine teşekkür eden Göktaş, programının basına kapalı kısmında Toptepe ve Bahçeköyü köylerine ziyarette bulundu.

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