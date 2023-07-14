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        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:39
        Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        DÜZCE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.

        Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı kapalı alanda yapıldı.

        Fitnes salonunda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, günün ikinci antrenmanına ise sahada ısınma hareketleriyle başladı.

        Bordo-beyazlı ekip, top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

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